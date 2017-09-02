В Кабмине определяют механизм предоставления жилья переселенцам. Новости

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ) разрабатывают механизм предоставления переселенцам социального жилья. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В ведомстве рассказали, что в ходе встречи представители Немецкого государственного банка KfW подтвердили намерение правительства Германии предоставить Украине помощь по объектам социального жилья для решения жилищных проблем внутренне перемещенных лиц.

Однако, одной из причин, которые затрудняют запуск этого проекта является отсутствие законодательных механизмов, регулирующих правовые основания и условия предоставления такого жилья в пользование граждан.

Кроме того, существует необходимость разработки соответствующего проекта, где бы были учтены имеющиеся в Украине условия и нормативные требования для жилья.

С целью решения этой проблемы при МВОТ была создана рабочая группа с участием представителей Совета Европы, которая готовит наработки необходимых изменений в законодательство.

«Стратегические направления работы группы – создание моделей пользования жильем. Жилищные вопросы могут быть решены на основе пилотного исследования, результаты которого мы будем иметь в конце сентября, тогда можно будет разработать типовое положение проекта», – заявила представитель Совета Европы Анна Христова.

В свою очередь представители «Каритас Украины» выразили готовность Фонда предоставить помощь в подготовке проекта для строительства жилья с учетом потребностей конкретных регионов.

«Каритас Украины», имея большой опыт, готов предложить техническую и ресурсную помощь в написании проекта, определении целевых групп, дизайна и работать по всей территории Украины», – отметила представительница фонда Дзвенислава Чайковская.

Заместитель министра Георгий Тука обратил внимание, что кроме вышеупомянутых вопросов, таких как разработка механизма передачи социального жилья в пользование ВПЛ и внесения изменений в соответствующей законодательной базы, урегулирования требуют и механизмы контроля за использованием донорских средств, которые будут предоставлены для строительства жилья для переселенцев.

«Мы хотим оставить свободу выбора за немецкими партнерами при использовании средств при строительстве жилья, поскольку каждая область имеет свои потребности в решении этих проблем и здесь будет необходимо учитывать экономические возможности еще и самого региона», – уточнил Георгий Тука.