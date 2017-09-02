«Л-ДНР» рассказали, сколько учеников пришло в школы. Главная

На 1 сентября на территории подконтрольной «ДНР» работают 485 школ, в которых в нынешнем учебном году сели за парты 142 100 учеников, передает ИА REGNUM.

Приведена статистика, которая говорит о том, что число учащихся постепенно растет с каждым годом. Например, в 2014—2015 учебном году насчитывалось всего 127 100 учеников. В Донецке, даже в относительно спокойных районах, в 2014 в классах было всего от 15 до 20 учеников. Но уже в 2015—2016 годах (следующий учебный год) их прибавилось и насчитывалось 132 100. В прошлом учебном году в школах «ДНР» уже обучались 137 700 учеников. 1 сентября, за парты сели 142 100 мальчиков и девочек. Однако более ста школ, находящихся в прифронтовых районах, открыться не смогли из-за регулярных нарушений «школьного перемирия».

В подконтрольных «ЛНР» школах 1 сентября сели за парты 86 108 учеников. Всего сегодня здесь насчитывается 330 школ. Как сообщает управление статистики, начиная с 2014 года, число учеников выросло на 17,2%. За это время вернулись 14 832 ученика. В прошлом году школы «ЛНР» выпустили 7265 учеников 9-х классов и 4500 учеников 11-х классов.