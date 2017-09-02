В МОН назвали число зачисленных в вузы абитуриентов с неконтролируемого Донбасса. Новости

Более 1 тыс. абитуриентов с неконтролируемых районов Донбасса уже зачислили в украинские высшие учебные заведения в ходе вступительной кампании. Об этом сообщил директор департамента высшего образования Министерства образования и науки Украины Олег Шаров, передает «Громадське».

«Они могут поступать до 30 сентября. В этот срок работают образовательные центры "Донбасс - Украина" и "Крым - Украина". У нас есть данные о более тысячи человек с неподконтрольных частей Донбасса и более 150 человек из Крыма, но это еще не окончательные данные», - сообщил Шаров.

По его словам, количество зачисленных абитуриентов с неподконтрольных территорий составляет это 1,5-2% от общего количества поступивших в этом году.

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