В одном из районов Донецка посчитали дома, поврежденные снарядами . Новости

Порядка двух с половиной тысяч домов частного и многоквартирного жилого фонда были повреждены обстрелами в Петровском районе Донецка за время конфликта. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщил «глава районной администрации» Максим Жуковский.
«По нашей информации, свыше двух тысяч домов частного сектора и порядка 500 домов многоквартирного жилого фонда повреждены в районе. Конечно, ситуация уже изменилась в лучшую сторону. Ряд программ по восстановлению реализовались», — сказал он.
Жуковский добавил, что помимо этого было повреждено или разрушено 31 школьное и дошкольное учреждение. «Практически все они восстановлены», — подчеркнул глава райадминистрации.
По его словам, с наступлением «школьного перемирия» интенсивность обстрелов в районе снизилась.
*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория
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