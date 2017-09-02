Как в Луганске зарабатывают на пенсионерах (Фото). Главная

Одна из самых прибыльных схем нового бизнеса в Луганске - это коммерческие центры. Частных банков, как известно, в «республике» нет, пишет ВВС.

Существует единственный «государственный» банк, который обещает в ближайшее время выйти на новый уровень - обслуживать через банкоматы и электронные терминалы, а значит, зарплаты и пенсии теперь идти на банковские карточки.

Коммерческих центров по «республике» -–на каждом шагу. Преимущественно там работают бывшие банковские работники или те, кто хоть как-то дружит с компьютером. Чаще берут молоденьких девочек, которым такая работа в радость – чистый офис, много людей, процент от сделок, работа в помещении.

В таких коммерческих центрах можно провернуть буквально любую операцию. Снять деньги с украинских банковских карт и положить на них деньги, купить билеты на поезд и пополнить телефон, получить денежный перевод и отправить его в любую точку мира. В общем, все, что делают в обычных банках. Кроме оплаты коммуналки – это уже через местный «госбанк» или почтовое отделение.

Как это работает? А очень просто.

Есть несколько банковских карт – российских и украинских. С карты клиента переводят деньги на карточку своего человека. Клиент получает деньги по местному курсу или за минусом комиссии от операции. То есть, если вам хотят прислать перевод, вы заранее берете реквизиты их человека, а потом получаете сумму минус 5% от суммы сделки.

Можно найти и меньший процент – в этом коммерческие центры и конкурируют. Иногда привлекают клиентов накопительными карточками, иногда кулерами с водой, иногда вазами с карамельками. Для людей старшего возраста улыбка девочек-операционисток и привычка важнее процента. Они настойчиво ходят туда, где их знают по имени и улыбаются. Еще интересный штрих – все эти коммерческие центры открывают в помещениях и на оборудовании филиалов бывших частных банков. Даже антураж остался тот же – цветовая гамма, реклама на стенах.

Недостатков в работе таких систем очень много. В одном месте тебе выдают рубли с твоей гривневой карточкой под 5% комиссии, через несколько метров - под 3%, а если еще поискать, то и под 1%.Часто бывает так, что на входе висит привлекательная сумма обмена валюты, а внутри оказывается, что это был рекламный трюк - только чтобы зашел.

Еще удивляет, что с тебя берут 5% от суммы денежного перевода, но вполне искренне обещают, что ты будешь участвовать в розыгрыше брелоков или чашек через полгода. А завтра может оказаться, что этого центра на этом месте уже нет - их «съели» конкуренты. Но даже в этой системе есть определенная закономерность - появляются целые сети со своей рекламой, грамотами лучших работников, внутренними конкурсами, форм-галстуками и другими атрибутами крупных корпораций.

Продавать наклейки - это тоже бизнес. Вполне вероятно, что лет через двадцать местные бизнесмены расскажут свои истории о том, как открывали в «республике» Военторг, штамповали наклейки «ЛНР» для машин или принты на футболки, а, может, накопили свой первый миллион именно на этих пяти процентах с бабушкиной пенсии, которые тонами переводили в наличные.