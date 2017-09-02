В Донецке сбили пешехода (Фото). Новости

Сегодня, 2 сентября, в Донецке произошло ДТП. Об этом сообщается в социальных сетях.

Женщину автомобиль сбил на пешеходном переходе на перекрестке ул. Артема и пр. 25- летия РККА. В результате она получила травмы.

«Мы с этим Лексусом разъезжались на перекрестке. Он сильно быстро налево вывернул и сбил человека. Мы подъехали к гаишникам на площади предупредили их о ДТП. Я обращаюсь к водителям Донецка: плз, соблюдайте хоть немного правила дорожного движения, особенно это касается военных и приезжих с российскими номерами, езда просто безобразная», - написано в комментарии к сообщению.