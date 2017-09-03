Донецк: По израненному Азотному в пререканиях с «мэром» (Фото). Новости

Житель Донецка Сергей Голоха опубликовал серию фотографий нынешнего вида одного из наиболее пострадавших от обстрелов района города – Куйбышевского.

На фото запечатлена как ул. Куйбышева, так и часть от ул. Югославской до самого израненного Азотного, а также Смолянка. Также представлена ул. Славина и поселок Горняк, рядом с которым расположен уже запрошенный парк.

На опубликованные фото автору отреагировал «мэр» Донецка Алексей Кулемзин: «Сергей, не хандрите! Забыли, как каждый день в этот район прилетало??? Война не закончилась! Не накликайте беду!!! Сфотографируйте участок Югославской от кольца до улицы 60-летия СССР: обочины покошены, мусор убран, подметено! Все восстановим все вместе. Дайте время!!! Сейчас нам нужно больше позитива! По негативу приходите ко мне лично. Мои двери всегда открыты!».

В ответ автор фото парировал: «Та я вообще не проявлял тут эмоций - просто запечатлел то, что видел по дороге».

Автора поддержали и иные дончане. «Отличные фото, правдивые, у нас в Донецке есть не только праздники и вылизанные улицы, есть и улицы такие, как на фото, в этом нет ничего плохого или хорошего, это жизнь», – написала Екатерина.

«Парк превращается в джунгли», – так проанонсировал ситуацию с ныне заброшенной некогда территорией отдыха Куйбышевского района Сергей Голоха.

«Защитить» ситуацию опять попытался «мэр», в очередной раз акцентируя – война, мол: «Земляки! В таком состоянии парк последние лет десять. Планируем, рисуем концепции, считаем восстановление этого парка. Не все можно сделать сразу. Чтобы осенью собрать урожай – нужно весной посеять! Закон природы!!! Вот и мы смотрим, когда и сколько нам нужно. Война еще не закончилась. Пусть для всех нас вопрос парка будет самым страшным и проблемным. На контроле))».

Но жители поправили недавно назначенного «градоначальника». «Алексей Кулемзин, не совсем так. Перед войной, где-то в районе 2012 года, парк был облагорожен: вырублено лишнее, прорежено густое, покрашено имеющееся и т.д. и т.п. По-моему, даже детская площадка была сделана. Если ехать из центра, то по правую сторону (как раз там, где парк) было сделано вполне на уровне и красиво. Летом там работали аттракционы, надувные батуты, переносные ларьки и т.д. и т.п. А если смотреть по дороге слева, то там висела табличка, что "Парк будет восстановлен... " в ближайшее время. Так что, на самом деле парк уже БЫЛ восстановлен. Но за время войны его снова запустили», – отреагировал Николай Дмитренко.

Фото Сергея Голохи

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