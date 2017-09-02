В Лисичанске потушили сильный пожар (Фото). Новости

Сегодня, 2 сентября, в пожарную службу Лисичанска сообщили о возникшем пожаре в гараже по улице В. Сосюры, 217, передает Главное управление государственной службы по чрезвычайным ситуация в Луганской области.

Прибывшие на место вызова спасатели подтвердили факт горения гаража площадью около 60 кв. м. Кроме того, существовала угроза переброски пламени на соседнее здание.

Предварительная версия пожара - короткое замыкание электропроводки.

Травмированные и погибшие на пожаре не были выявлены.

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