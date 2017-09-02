«Мариуполь» завершил спарринг с «Зарей» победой. Новости

Футбольный клуб «Мариуполь» победил в спарринге запорожскую «Зарю» со счетом 3:2, сообщает пресс-служба мариупольской команды.
«Заря» - «Мариуполь» - 2:3
Голы: Мишнев, 11 (0:1). Вакуленко, 59 (0:2). Майборода, 73 (1:2). Кисиль, 84 (1:3). Харатин, 89 (2:3).
«Заря»: Чуваев, Каменюка, Прийма, Чечер, Сухоцкий, Бабенко, Андриевский, Кочергин, Громов, Караваев, Юри
2-й тайм: Шевченко, Сваток, Пилявский, Майборода, Гречишкин, Любенович, Леонидас, Кабаев, Караваев, Харатин, Силас
Гл.тренер — Юрий Вернидуб
«Мариуполь»: Худжамов, Белый, Яворский, Вакуленко, Тищенко (Эрикс, 86), Рудыка, Мишнев, Виценец (Кольцов, 65), Чурко (Кисиль, 46), Фомин, Кожанов (Болбат, 46)
Гл.тренер — Александр Севидов
2 сентября 2017. Запорожье. Стадион «Торпедо».
Статистика матча (в скобках — показатели 1-го тайма):
Удары: 9 (5) — 7 (5)
Удары в створ: 12 (2) — 7 (5)
Угловые: 5 (4) — 2 (2)
Вне игры: 2 (0) — 2 (1)
Комментарии