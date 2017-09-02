«ЛНР» и Южная Осетия планируют развивать экономические отношения. Новости

Южная Осетия намерена развивать экономические отношения с «ЛНР» в машиностроении, аграрном комплексе и сфере туризма. Об этом на проходящем в Луганске заявил министр экономического развития Южной Осетии Геннадий Кокоев, сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

Кокоев напомнил, что луганские предприятия раньше имели тесные экономические связи с Южной Осетией и предлагает восстановить те связи, которые были при Советском Союзе.

«Наши два частично признанных государства имеют возможности для развития экономических отношений, в том числе и для восстановления прежних, разорванных в связи с развалом единой страны, экономических связей. Луганские предприятия имели тесные связи с нашими промышленными предприятиями, в частности, с цхинвальским заводом «Электровибромашина», который входил в единую систему Министерства тяжелого машиностроения СССР, так же, как и ваш тепловозостроительный завод. Была практика такая, что семьи горняков отдыхали в горных санаториях Южной Осетии, и это тоже было свидетельством наших экономических связей», – рассказал министр.

Также Кокоев заявил, что Южная Осетия готова сотрудничать с ОРЛО. Он уточнил, что делегация Южной Осетии рассчитывает «подписать протокол о намерениях по выработке общих направлений стратегии восстановления экономических отношений между двумя Республиками». Конкретные документы намерены разработать через год.

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