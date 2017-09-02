Мать Агеева заявила, что ее сын не получает адвокатской и консульской поддержки. Новости

Мать задержанного в Украине российского военного Светлана Агеева обратилась с письмом к Уполномоченному по правам человека в России. Мать пленного ефрейтора сообщает, что спустя два месяца после задержания Агеев не получает ни полноценной адвокатской, ни консульской поддержки. Агеева просит Москалькову «посодействовать в получении информации о сыне» через украинского омбудсмена, а также предлагает ей посетить Агеева в СИЗО Старобельска (Луганская обл.), пишет «Новая газета».

Помимо этого, Агеева жалуется на то, что не получает никаких сведений о сыне, несмотря на ее постоянные контакты с российскими консулами на территории Украины.

«До сих пор с моим сыном не встретился представитель консульской службы (России — прим.). Мною было отправлено электронное письмо в консульскую службу в г. Харькове (по телефону меня не соединили с консулом), но до сих пор нет ответа. Также не ясен результат моего прошения об оказании материальной помощи по оплате работы адвоката», – пишет Агеева омбудсмену.

Агеева рассказала, что киевский адвокат Виктор Чевгуз, с которым она ранее подписала договор, «не работает по неизвестным причинам, на связь не выходит». «Когда мы договаривались с ним, я сказала, что не смогу платить за его услуги две тысячи евро (в месяц — прим.)], сама не потяну. Решили, что попросим консулов оказать материальную помощь, и те сказали, что будут решать вопрос со своим начальством».

Виктор Чевгуз на вопросы не ответил; по номерам телефонов Генконсульства России в Харькове на протяжении нескольких часов не снимали трубки.

Напомним, 25 июня в районе села Желобок (Славяносербский р-н, Луганская обл.) 93-й отдельной механизированной бригадой ВСУ была уничтожена диверсионно-разведывательная группа 4-й механизированной бригады «2-го армейского корпуса ЛНР». Четверо членов ДРГ были задержаны, двое – убиты в боестолкновении. Отмечалось, что среди пленных находится также представитель РФ из Алтайского края. Позже стало известно, что задержанным был Виктор Агеев.

При этом Министерство обороны России отрицало, что в Луганской области был взят в плен российский военнослужащий Виктор Агеев. В российском ведомстве утверждали, что он был уволен в запас в мае прошлого года, а на контрактную службу не поступал.

В ответ на это глава Союза Комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова заявила, что до вооруженного конфликта на Донбассе российская сторона никогда не отказывалась от своих военнослужащих.

Мать Виктора Агеева обратилась к российским политикам и попросила помощи в освобождении ее сына. «Прошу оказать содействие в освобождении моего сына, Агеева Виктора Александровича, 1995 г.р., который уехал 18 марта, с его слов, по контракту служить в г. Батайск, в одну из частей Ростовской области. Оттуда он несколько раз звонил, с частотой раз в неделю. Последний раз звонил 30 мая с номера <...>. При этом он ничего не говорил, что собирается расторгать контракт. Он был доволен новой службой, прислал приказ о присвоении очередного воинского звания ефрейтор. Приказ №866 от 4.05.2017 г.», – написала в своем обращении Агеева.

«ЛНР» включила Виктора Агеева в список на обмен пленными.

Как сообщалось, мать взятого в плен на Луганщине российского военного Виктора Агеева просит президента Украины Петра Порошенко помиловать ее сына. Соответствующее видеообращение разместила российская «Новая газета».

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