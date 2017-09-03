Aquasferra в Донецке: не снимать, за все платить (Фото). Новости

Жители Донецка Игорь и Наталья Полтавец посетили бассейн под открытым небом рядом с крытым аквапарком. Он располагается на летней площадке развлекательного комплекса «Aquasferra» в центре города в – парке им. Щербакова. Из-за изнуряющей жары пара решила отдохнуть у бассейна. Игорь заранее знал, что фото- и видеосъемка на территории запрещены, но кое-какие кадры заснять ему все-таки удалось.

Так, при въезде находится парковка. Выдают талон на 50 руб. (22 грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР» на 03.09.17), который необходимо оплатить в кассе и при выезде предъявить квитанцию. По словам Игоря, даже если заехал на пару минут и по каким-то причинам не захотел остаться, все равно придется заплатить.

За вход в зону отдыха пара заплатила 700 руб. (311 грн) «350 рублей до трех часов, после 3-х – 250 рублей», – сказал Игорь.

На летнюю площадку запрещено проносить свои продукты, напитки и даже воду. На входе проверяют сумки. Правда, отметил Игорь, не у всех. У них не проверяли.

Снимать и фотографировать на территории нельзя ни на телефон, ни на планшет, ни на камеру. Потому что здесь работает фотограф и это дополнительный заработок для владельцев, считает Игорь.

Игорь и Наталья приехали в будний день в конце августа. Однако на территории было многолюдно. Практически все лежаки у воды были заняты. Сначала пара расположилась на свободных местах, а в течении двух часов освободилось место у бассейна – «на первой линии». Они окунулись пару раз в воду. Оценили – бассейн оказался не глубоким.

Во время отдыха пара заказала самый дорогой, по словам Игоря, коктейль стоимостью 130 руб. (58 грн). «Это говно. Здесь только лед и какая-то бурда. Нет виски, ничего здесь нет. Не знаю, из чего его сделали», – оценила Наталья.

Через время купили пиво и орешки: пиво «Жигули» – 90 руб. (40 грн), орешки арахис «Мачо» – 40 руб. (18 грн). «Видели шампанское Рошель по 550 руб. (244 грн), всего 2 вида пива по 90 руб. (40 грн), мороженое по 60 руб. (27 грн). Готовят еще бургеры и картошку. Коктейли брать не стоит – бар слабоват, "никакой"», – рассказал Игорь.

В целом, на отдых у бассейна за двоих потратили 1 тыс. руб. (444 грн) – подвел итог Игорь. «В принципе, понравилось. Два часа загорали, окунулись. Отдохнули неплохо. Можно сюда приезжать», – подытожил он.

Талон на оплату парковки Коктейль за 130 руб.

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