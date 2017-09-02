В штабе АТО сообщили об уменьшении огневых провокаций. Главная

Незаконные вооруженные формирования сегодня, 2 сентября, 4 раза нарушили режим прекращения огня, никто из украинских военных не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В течение сегодняшнего дня в районе проведения АТО противник существенно уменьшил количество огневых провокаций. С полуночи зафиксированы 4 случая открытия огня со стороны российско-оккупационных группировок. Эта цифра является самой маленькой за последние полтора месяца», – говорится в сводке пресс-центра по состоянию на 18.00.

На донецком направлении стреляли только из стрелкового оружия. В частности НВФ открывали не долговременный и провокационный огонь дважды недалеко от шахты Бутовка и один раз в районе Авдеевской промзоны.

На мариупольском направлении они около 6.00 применяли гранатомет.

«На остальных позициях вдоль линии разграничения с полуночи и до 18.00 сохранялась тишина», – сообщили в штабе АТО.