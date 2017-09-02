Жители Донетчины несут в полицию мины, снаряды и показывают диверсионные схроны (Фото). Новости

В Донецкой области завершился внеочередной месячник добровольной сдачи оружия. Только за три недели граждане принесли в полицию 16 гранат, 136 единиц оружия, 6 снарядов и 2 мины, а также полторы тысячи патронов. Согласно закону, все владельцы нелегального оружия, боеприпасов и взрывных устройств будут освобождены от уголовной ответственности. Об этом пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области

Профилактические мероприятия по добровольного разоружения населения продолжались с 7 по 31 августа. Цель – прекратить незаконный оборот оружия, как на территории Донецкой области, так и предупредить ее виток за пределы региона, чтобы не допустить гибели и травматизма при обращении с опасными предметами.

Только в этом году от обращения с взрывоопасными предметами погибли 11 человек, из них двое - дети, 14 получили травмы.

В период месячника граждане сдавали в полицию как охотничье и самодельное оружие, хранившееся незаконно, так и предметы массового поражения. Боевые «трофеи» жители обычно подбирали в лесополосах или просто у себя на огороде.

Так, в Покровский отдел полиции обратился 26-летний парень, который нашел диверсионный схрон. Арсенал оружия он выкопал в собственном домохозяйстве, которое приобрел в декабре 2014 года в селе Удачное Покровского района. В полиэтиленовом пакете находились автомат Калашникова, пистолет Макарова с поврежденным номером, патроны к ним и две осколочные гранаты.

А житель Новогродовки сдал селидовским правоохранителям гранату Ф-1, которая содержит в себе до 300 убийственных осколков и ящик с запалами к гранатам РГД-5.

Всего граждане сдали 2 единицы оружия армейского образца, 6 – нарезного охотничьего и 73 – гладкоствольного охотничьего оружия, 4 единицы самодельного огнестрельного оружия, а также другое оружие.

Также сдано 5 средств инициирования взрыва, 19 запалов, более 460 патронов армейского образца и более тысячи охотничьих.

Меры по прекращению нелегального оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки продолжаются.