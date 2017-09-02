«ЛНР» ищет уголь, добытый на копанках. Новости

На неконтролируемой Украиной территории Луганской области «силовики ЛНР» нашли две копанки. Они расположены в Славяносербске и неподалеку от населенного пункта Зеленый Гай, сообщает «МВД ЛНР».

«В пгт. Славяносербск должностные лица одного из обществ с ограниченной ответственностью без специального разрешения министерства топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР осуществляли предпринимательскую деятельность по добыче каменного угля на участке местности, расположенном южнее п. Криничное и п. Богдановка», - говорится в сообщении.

С места происшествия изъято 100 т угля, 3 лебедочных установки, компрессорная установка, вентиляционное оборудование, трансформатор.

Кроме того, на участке местности, расположенном на удалении 1,5 км от населенного пункта Зеленый Гай, выявлен факт незаконной предпринимательской деятельности по добыче каменного угля. Добычей полезных ископаемых без соответствующих разрешительных документов занимались должностные лица одного из обществ с ограниченной ответственностью (зарегистрировано в г. Красный Луч). С места происшествия изъято 30 т горной массы, 2 промышленные лебедки, электровентилятор, электромотор.