Выполненные Минские соглашения станут началом для возобновления диалога с РФ, – Меркель. Новости

Выполненные минские соглашения станут отправной точкой для восстановления объемов и интенсивности диалога с Россией. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает «Deutsche Welle».

По мнению Меркель, поддержание мира в Европе невозможно без участия Москвы. «Достичь мира в Европе мы можем только вместе с Россией», – заявила она.

Канцлер Германии отметила, что всегда выступала за то, чтобы, несмотря на крупные конфликты вокруг Украины и проблемы неприкосновенности территориальной целостности, никогда не нарушались положения Основополагающего акта взаимоотношений между НАТО и Россией.

По ее словам, с точки зрения европейской политики безопасности и оборонной политики следует прилагать все усилия для восстановления хороших контактов с Россией, но при этом должны быть выполнены условия минских соглашений по установлению мира в Донбассе.

«Когда это удастся, у нас будет отправная точка для того, чтобы восстановить объем и интенсивность переговоров», – уверена Меркель.

Глава германского правительства указала на необходимость соблюдения всех заключенных договоров о разоружении, в частности между Вашингтоном и Москвой.