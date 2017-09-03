Легальных работников из Украины в Польше стало больше на 76 тысяч. Новости

В Польше увеличивается число работников из Украины, за которых работодатели платят страховые взносы в Учреждение социального страхования (ZUS). Об этом сообщила министр семьи, труда и социальной политики Польши Эльжбета Рафальская, передает «Зеркало недели».

По ее данным, в конце июня в ZUS сделаны взносы более чем за 270 тысяч украинских работников. Больше всего застрахованных граждан Украины в Варшаве – примерно 50 тысяч, на втором месте – украинцы Вроцлава, которых 21 тысяча. Для сравнения, в конце прошлого года в ZUS было зарегистрировано более 194 тысяч украинцев.

Ранее сообщалось о том, что Польша со следующего года изменит правила трудоустройства иностранцев. Уже с 1 сентября начинается процедура прекращения действующих правил регистрации заявлений о намерении поручить работу работнику из-за восточной границы Польши. Ранее получить такую декларацию было очень легко. Сообщается, что новые правила будут означать увеличение формальных требований, как в случае с предоставлением разрешения на работу.

По данным опроса Социологической группы «Рейтинг», среди украинских граждан, которые работали за границей в течение последних 5 лет, больше всего выезжали на работу в Польше – 36%, на втором месте Россия (25%), по 5% работали в Чехии и Германии, 3% – в Италии, остальные – в других странах, в основном, Западной Европы.

Напомним, украинцы больше других иностранцев просят вид на жительство в Польше.

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