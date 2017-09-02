В Донецкой области волонтеры нашли останки убитого человека (Фото). Новости

Волонтеры гуманитарной миссии «Черный тюльпан» вместе с сотрудниками Национальной полиции одного из районов Донецкой области 29 августа провели совместную операцию по поиску остатков погибшего человека. Жители одного из населенных пунктов Донецкой области сообщили волонтерам, что недавно у них были найдены малочисленные остатки человека со следами насильственной смерти.

Волонтеры предложили полицейским свою помощь, полицейские приняли. Славянский поисковый отряд «Черного тюльпана» вместе с представителями полиции проверили на наличие останков большую территорию.

Поиск был осложнен тем, что за несколько лет останки человека были растасканных животными и сельхозтехникой на значительное расстояние. «Такое сотрудничество очень важно прежде всего для родственников и друзей погибшего. Зная, что полиция и поисковики сделали все возможное, чтобы собрать с полей все остатки, они смогут достойно похоронить человека», - рассказал командир поискового отряда «Черного тюльпана» Алексей Юков.

Найденные при поиске остатки и вероятные вещественные доказательства были переданы полицейским.

В интересах уголовного дела ключевая информация по этой сделки не разглашается.

Источник: ТК «ДоТеБе»