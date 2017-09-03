Сводка из зоны АТО за 3 сентября: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 26 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Подавляющее большинство огневых провокаций осуществлялись из стрелкового оружия и были не продолжительными. Потерь среди украинских военных нет. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

«В конце прошедших суток в районе проведения АТО противник увеличил обстрелы украинских позиций. После 18.00 боевики активизировали огневые провокации с использованием стрелкового оружия как на донецком, так и на приморском направлениях», – говорится в сообщении.

На донецком направлении в районе Авдеевской промзоны НВФ 4 раза обстреливали опорные пункты ВСУ из стрелкового оружия и гранатомета. Также вечером и ночью под огнем дважды оказывались украинские укрепления на подступах к Зайцеву и Каменки и трижды - вблизи Майорска.

На мариупольском (приморском) направлении НВФ 4 раза из гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия обстреляли опорные пункты ВСУ у Водяного. Кроме того, факты применения стрелкового оружия зафиксированы в окрестностях Талаковки и Гнутово. А в районе Широкино дважды бил крупнокалиберный пулемет.

На луганском направлении около 20.00 вблизи Новозвановки применяли гранатомет.

Представители «ЛНР» сообщили о двух обстрелах своих позиций со стороны ВСУ. Обстрелам подверглись районы Первомайска и поселка городского типа Фрунзе. Огонь велся из автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

Представители «ДНР» заявили об обстреле наблюдательного пункта Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в селе Безыменное.

«В 06:15 с позиций ВСУ был открыт огонь по Безыменному. Прилеты (снарядов – прим.) зафиксированы в непосредственной близости от наблюдательного пункта СЦКК. Офицеры были эвакуированы в укрытие», – говорится в сообщении.

Утверждается, что огонь велся из минометов калибра 120 мм и гранатометов. Пострадавших в результате обстрела нет.