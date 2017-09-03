В Киеве показали рисунки детей-переселенцев (Фото). Главная

В Киеве прошла Международная выставка детских рисунков «Мой край – мой дом». Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Дмитрий Кочергин.

«Эта экспозиция выставлялась уже в соседней Словакии. В Украине ее дополнили рисунки детей из оккупированного Востока. Дети, которые видели войну, более всего желают мира и собственной крыши над головой. Многие из них только мечтают о собственном доме», – написал журналист.

Он отметил, что выставка уже побывала в Ужгороде, Виннице, Днепре, Киеве и др. городах Украины. На очереди – Житомир.