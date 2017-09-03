Получение транша от МВФ в Украине под вопросом. Новости

В сентябре-октябре в Украину прибудет три миссии Международного валютного фонда. Речь идет о технических миссиях, которые будут изучать подготовку проекта госбюджета-2018, пенсионной реформы и так далее. Об этом сообщил «Financial Club» собеседник, осведомленный о визитах МВФ.

Первая миссия начнется уже в понедельник, 4 сентября, еще одна планировалась на 14 сентября. Эта миссия может начаться 12 сентября.

Несмотря на публичные заверения Национального банка Украины и Министерства финансов о том, что Украина до конца года планирует получать транши МВФ, некоторые представители НБУ настроены не так оптимистично. «У нас нет понимания, будет ли транш в этом году. При этом миссия будет, когда в НБУ нет нового председателя, и сейчас могут на время отстранить министра финансов», – сказал источник в НБУ.

Речь идет о том, что в сентябре парламент должен получить представление президента на увольнение главы НБУ Валерии Гонтаревой, которая с 11 мая находится в отпуске, а также рассмотреть представление на назначение нового главы НБУ. Вероятный кандидат – глава Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук.

«Отстранение» министра финансов может произойти в случае успешного расследования уголовного производства. «Сейчас по Данилюку начнутся активные действия и на следующей неделе его могут отстранить на время следствия, чтобы убрать ведомство из-под удара Луценко (Юрий Луценко, генеральный прокурор, – прим.)», – сказал собеседник в Минфине.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что очередной транш МВФ обязательно будет в этом году.

Читайте также: