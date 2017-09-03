Как питаются бойцы ВСУ по новой системе (Фото). Новости

С 1 сентября еще 5 военных частей в Украине перешли на новую систему питания. Об этом на странице в Facebook сообщило Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

Теперь военнослужащие смогут сами выбирать блюда, которые хотят и любят. Для этого введены новые каталоги продуктов, которые обеспечивают большее разнообразие в питании. «Это не обед в родных столовых. Это обед новой системы питания, где каждый получает то, что хочет. Тушеные баклажаны, гуляш, разновидность фруктов и овощей, колбаса и копчености. Это не столовая на курорте у океана с "все включено". Это столовая нашей, украинской воинской части, которая в ближайшие два года будет обыденностью для каждой части Вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении.

Новость проиллюстрирована фото завтрака по новой системе питания в 5 частях – Киева, Броваров, Хмельницкого, Одессы и Львова.

Напомним, уже до конца текущего года 22 воинские части украинской армии перейдут на новую систему питания по каталогу продуктов, общепринятых в армиях стран-членов НАТО.

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