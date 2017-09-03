В Украине проведут эксперимент по медиаобразованию детей. Новости

Министерство образования Украины утвердило всеукраинский эксперимент по медиаобразованию на 2017-2022 года. Подробнее о нем рассказала в эфире «Громадського радіо» научный руководитель эксперимента, заведующая лабораторией психологии массовой коммуникации и медиаобразования Института социальной и политической психологии Любовь Найденова (на фото).

По ее словам, очень часто журналисты, получившие профессиональное медиаобразование думают, что медиаобразование – это подготовка к активной гражданской жизни, развитие критического мышления, которое позволяет распознавать фейки, ставить барьеры каким-то нежелательным воздействиям. Но моделей медиаобразования в мире очень много. В том числе, научное сообщество фиксирует, что очень большие проблемы сегодня у самых младших, которые по предложению родителей злоупотребляют медиа. «Когда ребенок сидит за экраном – отбирается время от его реального психического развития, он не развивается так, как должен был бы развиваться нормально. У него происходит отставание в развитии мозга», – сообщила Любовь Найденова.

Она рассказала, что такое медиаобразование для малышей и как его обеспечивать. «Мы предлагаем для дошкольников, во-первых, организовать их взаимодействие – такая семейная форма, когда мы апеллируем к родителям. Второе – это работа над тем, чтобы в этом организованном медиапотреблении ребенок раньше наработал эти наши способы взаимодействия с медиа. Чтобы он понимал, что это искусственно созданная среда. Поэтому детям предлагается играть в различные игры, самым создавать, рисовать и делать мультики, чтобы они видели, что это искусственная реальность. И у них тогда иначе функционирует их психика, они становятся менее уязвимыми к тем негативам, которые получают из СМИ», – объяснила научный руководитель эксперимента.

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