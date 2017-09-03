Шахтер, повар, журналист: мы на войне, и это странно, – участник АТО написал книгу. Новости

10 месяцев службы в зоне боевых действий на Донбассе могут дать пищу для переосмысления себя, а также побудить рассказать об этом и написать книгу. В эфире «Громадського радіо» писатель и участник боевых действий Артем Чех (на фото) представил свою книгу «Точка ноль» («Точка нуль»).

«Эта книга не острая и не социальная, это больше книга-размышление, книга-терапия. Она не о войне. Эта книга обо мне там, о том, что я чувствовал, что я видел, с кем я общался. Войны там очень мало, и это был сознательный выбор – не ставить на первый план войну и боевые действия. А именно тех людей, которые попытались там выжить или просто жили той своей жизнью, которая для них позже стала привычной. И я думаю, что у меня получилось изобразить привычность обстоятельств, которые были сначала и позже. И эта война стала настолько привычной, что жизнь вне ее как-то не представлялась», – сказал Артем Чех.

Писателю кажется, что эта книга о человеке в странных обстоятельствах, а не о войне. А большая книга о войне еще только должна родиться.

Он рассказал, что сначала чувствовать себя на войне людям не военных профессий было очень странно, но, несмотря на все обстоятельства, люди к этому привыкали. «Если не анализировать и не копаться глубоко, то только через месяц пропало это странное ощущение. До этого мы думали: "Мы едем в АТО, мы здесь, это так странно". И когда мы начинали анализировать с побратимами, то как-то сложно осознавать, что мы на войне. Это так странно. Ты – шахтер, ты – повар, ты – журналист: мы сейчас на этой войне и это странно. Но, если абстрагироваться и не думать об этом, то очень быстро привыкаешь, как и любой человек, привыкающий к обстоятельствам», – отметил Артем Чех.

Читайте также: