Житель Кадиевки помогает переселенцам и участникам АТО в Одессе. Новости

Бывший работник исполкома Стаханова (после переименования Кадиевка, Луганская обл.) Евгений Шляхтин был вынужден покинуть родной город, и в Одессе создал свою общественную организацию, которая помогает на новом месте переселенцам. Об этом он рассказал в эфире «Громадського радіо».

1 июля 2014 года Евгений Шляхтин вместе с журналистом Евгением Тимофеевым были взяты в плен незаконными вооруженными формированиями «ЛНР» в Стаханове. После того, как он был освобожден, то был вынужден переехать. Остался без жилья и средств к существованию, работал грузчиком.

«Мне везет, у меня нормальный круг общения. Даже в Стаханове у меня было много друзей-патриотов, что можно было сказать, что и там очень много патриотично, проукраински настроенных людей. Так же и в Одессе. Хотя встречаются и другие случаи, и даже полицию иногда вызывал, когда видел людей с "георгиевскими ленточками". Мне кажется, что по сравнению с 2014 годом сепаратистские настроения в Одессе спали», – отметил Евгений Шляхтин.

Со временем стал сотрудничать с международными организациями и стал помогать переселенцам и участникам АТО. Сейчас он администратор проекта помощи временно перемещенным лицам. «Мы уже 3 года реализуем проект "Новий відлік" – это бизнес-инкубатор для переселенцев и участников АТО. То есть это проект, который помогает социализироваться и адаптироваться, путем открытия собственного дела. За три выпуска у нас уже 41 победитель, который получил гранты на создание собственного бизнеса на сумму 2,7 млн грн. В этом году, например, мы выдавали гранты по 30 тысяч. Причем проекты у нас очень разнообразные, что вывести какую-то тенденцию тяжело. Например, в 2015 году у нас была победительница из Донецка, и она открыла скалодром. Теперь она раз в месяц проводит занятия. Хирург из Луганска вместе с женой открыли кабинет женского здоровья, и мы закупили им часть оборудования. В 2016 году у нас было два победителя-участника АТО. Один из них выиграл оборудование по деревообработке, и сейчас у него хорошо налаженное производство», – рассказал Евгений.

По его словам, этот проект поддерживается международным фондом «Возрождение» («Відродження»), а в последний год подключился и «Каритас».

Евгений привел данные по количеству переселенцев в Одессе на сегодня. «В городе Одессе на данный момент зарегистрировано около 29 тысяч переселенцев, в целом по области их около 39 тысяч», – сообщил он.

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