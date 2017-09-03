Наблюдателям ОБСЕ отказались рассказать о раненых в Брянке пожарных. Главная

Член «ЛНР» и командир пожарной бригады в Брянке (НКТ*, Луганская обл.) отказались предоставить информацию наблюдателям специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ о пострадавших в результате взрыва пожарных. Об этом говорится в отчете миссии.

«Когда наблюдатели уточняли сообщения о жертвах среди гражданского населения в больнице в подконтрольном «ЛНР» г. Брянка (46 км к юго-западу от Луганска), медперсонал отказался предоставить СММ какую-либо информацию, порекомендовав наблюдателям обратиться к членам «ЛНР» в Луганске», - говорится в отчете.

При этом отмечается, что член «ЛНР» и командир пожарной бригады в Брянке по отдельности сообщили наблюдателям, что трое пожарников получили ранения, когда их машина наехала на взрывное устройство в подконтрольном «ЛНР» пгт Вергулевка (61 км к западу от Луганска), где они пытались потушить пожар.

Собеседники отказались предоставить информацию о пострадавших и порекомендовали команде Миссии обратиться к членам «ЛНР» в Луганске.

Напомним, автомобиль «МЧС ЛНР», подорвался 28 августа наехав на мину.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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