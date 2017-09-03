«ДНР» не дает ОБСЕ запускать БПЛА в районе Ясиноватой. Главная

Вооруженные лица воспрепятствовали проезду патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) через блокпост, расположенный к северо-западу от подконтрольной «ДНР» Ясиноватой. Об этом говорится в отчете Миссии.

Наблюдатели намеревались осуществить полет мини-БПЛА в этом районе, о чем Миссия заблаговременно уведомила Совместный центр контроля и координации (СЦКК).

Кроме того, вооруженные лица на блокпосте, расположенном в подконтрольном «ДНР» с. Верхнешироковское (быв. Октябрь, 29 км к северо-востоку от Мариуполя), дважды отказывали команде СММ в проезде дальше на восток, ссылаясь на приказы своих командиров.

В обоих случаях Миссия проинформировала об этом СЦКК.