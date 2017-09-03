Ситуация в пунктах пропуска утром 3 сентября. Новости

Сегодня утром, 3 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Госпогранслужбы, прошедшие сутки отметились определенным уменьшением пассажиро-транспортного потока во всех контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО. В целом вчера, 2 сентября, в КПВВ было оформлено 28,5 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств:

«Майорск» - 6230 человек и 960 транспортных средств;

«Марьинка» - 7380 человек и 1630 транспортных средств;

«Новотроицкое» - 5640 человек и 1200 транспортных средств;

«Гнутово» - 2515 человек и 700 транспортных средств;

«Станица Луганская» - 6703 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» - 80/15;

«Марьинка» - 80/50;

«Новотроицкое» - 40/80;

«Гнутово» - 20/40.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Аня: «7:40.Сколько машин сторону Украины?»;

Лилия Василина ответила Ане: «8:42. Аня, много очень. В два ряда»;

Алекса: «8:38. В Горловку на Украине очень много людей».

КПВВ «Марьинка:

«Администратор: «7:50. Марьинка в сторону Донецка хвост почти на посадке!

Движение вроде есть... Посчитал:40 машин и около 5 льготных...»;

Марина: «8:44. Каргил, очередь на мосту. Нулевой, около 40»;

«Администратор: «9:02. На основном машин 70, на нуле на блоках!... В сторону Курахово... Каргил в сторону Донецка машин 40...».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.