На неконтролируемой части Донбасса остались заключенные в 29 пенитенциарных учреждениях. Новости

На территориях аннексированного Крыма и неподконтрольной части Донбасса расположены 34 пенитенциарных учреждения, в которых по состоянию на 1 ноября 2014 года содержались более 19 тысяч человек. Об этом в интервью ZN.UA рассказал заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.

По его словам, в 2014 году была упущена возможность вывезти из этих учреждений людей и оружие.

«На данный момент на временно неподконтрольной территории расположены 5 из 5 учреждений в АР Крым, 14 из 20 — в Донецкой области, 15 из 16 — в Луганской. На 1 ноября 2014 года в них содержались, соответственно, 3295, 9511, 6426 человек», – рассказал замминистра.

По его словам, случаев передачи украинской стороне заключенных с оккупированных территорий было немного: 149 — из «ДНР», 12 — из Крыма.