НВФ запугивают местных жителей, – СЦКК. Новости

Украинская сторона совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) заявила, что накануне очередного заседания Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины незаконные вооруженные формирования ОРДО и ОРЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей соответственно – неподконтрольная Украине территория) не соблюдают в полном объеме режима прекращения огня и отвода вооружения, продолжают запугивать местных жителей. Об этом говорится в сообщении СЦКК.

Так, вечером 30 августа и в ночь на 31 августа наблюдательные камеры СММ ОБСЕ в поселке Широкино и на Донецкой фильтровальной станции зафиксировали огневую активность со стороны НВФ ОРДО*.

В ОРЛО* Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, 4 взрыва и более 100 очередей из крупнокалиберных пулеметов.

В течение последней недели (с 26 августа) СММ ОБСЕ отмечает на территории ОРЛО и ОРДО наличие вооружения, которое она не смогла верифицировать как отведенное, поскольку условия его хранения не соответствуют определенным критериям.

Так, 26 августа в неподконтрольных правительству Украины районах ОРЛО на основе данных воздушного наблюдения выявлено 18 РСЗО, 24 танка, 10 самоходных и 8 буксируемых гаубиц недалеко от города Минусинск, а также 22 танка, 6 ЗРК, 6 самоходных и 14 буксируемых гаубиц, 1 РСЗО вблизи поселка Бугаевка, что также является нарушением линий отвода.

27 августа в неподконтрольных правительству Украины районах за пределами соответствующих линий отвода члены патруля Миссии видели 6 буксируемых 152 мм гаубиц (2А65 «Мста-Б»). В другом месте команда СММ видела 4 единицы 122 мм РСЗО (БМ-21 «Град») и впервые зафиксировали наличие 2 грузовиков военного типа с боеприпасами на борту, которые стояли у РСЗО. Еще в одном месте наблюдатели заметили, что там до сих пор не хватает 6 единиц 100 мм противотанковых пушек (МТ-12 «Рапира»).

В тот же день наблюдатели СММ ОБСЕ посетила в ОРДО постоянное место хранения вооружения, расположение которого не нарушает соответствующих линий отвода. И заметила, что там до сих пор не хватает 10 танков.

28 августа в ОРЛО члены патруля Миссии видели 6 БМП и 3 БТР, которые стояли возле поселка Безымянного. В городе Кадиевка (бывший Стаханов) наблюдатели видели несколько групп следов БМП и ББМ, а в поселке Хорошее – зафиксировали следы от 2 БМП.

В тот же день, по данным воздушного наблюдения, на территории ОРДО выявлено 49 танков и 4 САУ на полигоне рядом с поселком Терновое и 37 танков на территории комплекса, расположенного неподалеку поселка Мануйловка, что является нарушением линий отвода. Кроме того, выявлено 5 ББМ и примерно 50 грузовиков военного типа у города Кальмиусское (бывшее Комсомольское) в зоне, в пределах которой размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено в соответствии с пунктом 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года.

Накануне нового учебного года сотрудники СММ ОБСЕ разговаривали с учителями с обеих сторон линии соприкосновения. В одной из школ в неподконтрольных правительству Украины районах наблюдатели говорили с учителем, который выражал им свое беспокойство наличием танков у детского сада. Но один из коллег прервал его, сказав, что для того, чтобы предоставить более детальную информацию, учителя должны получить разрешение от своего руководителя. А учительница школы в поселке Металлист (ОРЛО) сказала, что ей не разрешено разговаривать с наблюдателями Миссии.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что размещение НВФ ОРДО и ОРЛО вооружения и военной техники вблизи объектов гражданской инфраструктуры – детских садов, школ и т.д. – подвергает мирных жителей и детей опасности.

«Такими действиями НВФ ОРДО и ОРЛО в очередной раз демонстрируют откровенное пренебрежение минского договоренностями и стремление к дальнейшему обострению вооруженного конфликта на Донбассе. Запрет общения мирных жителей с представителями СММ ОБСЕ свидетельствует о попытке скрыть информацию о реальном положении дел», – отмечается в сообщении.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

*Сокращения: НВФ – незаконные вооруженные формирования

*Сокращения: ТКГ – Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе, в нее входят представители Украины, России и ОБСЕ