Названы причины проблем с социальными и пенсионными выплатами у переселенцев. Новости

Законы Украины и Конституция Украины гарантируют всем гражданам, в том числе внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), право на пенсионное обеспечение, социальную защиту, право на собственность и другие права и свободы. Все граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Однако, на практике эти гарантии не работают, сообщает «БФ «Право на защиту.

В организации называют несколько факторов:

«Специальный» порядок назначения социальных выплат и порядок осуществления контроля за проведением социальных выплат ВПЛ, которые заставляют людей проходить унизительные проверки места фактического проживания и систематически приводят к задержкам или прекращение выплат вообще;

Сложная систему обязательной физической идентификации переселенцев-пенсионеров в отделениях определенного государственного банка, без прохождения которой пользоваться собственными средствами на счете невозможно, и одновременная процедура дополнительных проверок таких ВПЛ;

Одновременное ограничения свободы передвижения ВПЛ и доступа к социальным выплатам, а именно: при отсутствии переселенца дома более 60 дней и если известно, что переселенец выехал на неподконтрольную территорию, его справку отменяют, что исключает дальнейшую возможность получать социальные и пенсионные выплаты. Для возобновления выплат надо ждать несколько месяцев и во многих случаях – обращаться в суд;

«Контроль» Службы безопасности Украины по месту пребывания ВПЛ, который приводит к массовому и часто ложному информированию органов социальной защиты о случаях возвращения переселенцев к предыдущему месту жительства на неподконтрольной территории. Это также приводит к прекращению выплат переселенцам, или одновременной отмены справки ВПЛ и прекращения социальных выплат, а их восстановление возможно через несколько месяцев и часто только после обращения в суд.

«Эти четыре уровня ограничений социально-экономических прав переселенцев не исключают необходимости прохождения общеустановленной верификации законности назначения выплат ВПЛ, которую осуществляет Министерство финансов Украины. Многоуровневый контроль за выплатами для переселенцев ухудшает гуманитарную ситуацию в восточных областях Украины и дискриминирует всех переселенцев по признаку принадлежности к определенной социальной группе», – говорится в сообщении.

Читайте также: