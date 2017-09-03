Обнаружить, навести, уничтожить: «ДНР» проводит танковые соревнования (Фото). Новости

«ДНР» провела соревнования танковых экипажей, сообщает «минобороны».
Отмечается, что это второй этап. Количество участников и место проведения не сообщается.
Руководитель учений поставил перед «танкистами» задачу: «Обнаружить, навести, уничтожить».
03.09.17 14:11dnews.dn.uaНовости
«ДНР» провела соревнования танковых экипажей, сообщает «минобороны».
Отмечается, что это второй этап. Количество участников и место проведения не сообщается.
Руководитель учений поставил перед «танкистами» задачу: «Обнаружить, навести, уничтожить».
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