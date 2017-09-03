Обнаружить, навести, уничтожить: «ДНР» проводит танковые соревнования (Фото). Новости

«ДНР» провела соревнования танковых экипажей, сообщает «минобороны».

Отмечается, что это второй этап. Количество участников и место проведения не сообщается.

Руководитель учений поставил перед «танкистами» задачу: «Обнаружить, навести, уничтожить».