В Мариуполе на улице нашли полицейского без сознания. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) умер полицейский. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Рядового Центрального отдела полиции Дениса Лисиченко, 1981 года рождения нашли на улице в бессознательном состоянии. Бригада скорой помощи, прибывшая по вызову от прохожих в 22.50, доставила его в больницу, однако спасти его не удалось. Причины смерти выясняются», – говорится в сообщении.

Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.1 ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.