Боевые вепри на передовой помогают солдатам ВСУ (Фото, видео). Новости

В одном из подразделений ВСУ на Луганщине солдаты воспитывают себе в помощь диких кабанов, сообщает «Военное телевидение Украины».

Как рассказывают военные, мать поросят вероятнее всего погибла при обстреле и они подобрали животных. Из трех поросят выжили два. Их планируют назвать Тимоном и Пумбой.

Животных военнослужащие кормят свои пайком.Они говорят, что эти звери предупреждают о чужаках и опасности не хуже собак.

«Как только кто-то подходит, она дают звук, начинают громко рычать и хрюкать. И дают понять, что рядом кто-то есть из своих или чужих», - рассказывают солдаты.

Из-за «одомашнивания» они уже не смогут вернуться в лес. «Они уже ручные, нет смысла их выпускать в лес. Планируем с собой забрать при ротации», - отмечают военные.

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