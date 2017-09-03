В Северодонецке отремонтировали инфекционное отделение в больнице (Фото). Новости

В Северодонецке отремонтировали инфекционное отделение в больнице (Фото)

03.09.17 16:14dnews.dn.uaНовости

Фото Facebook Андрея Гавриленко.

Завершен очередной этап ремонта медицинского учреждения Северодонецка (Луганская обл.). Об этом на своей странице Facebook сообщил заместитель городского головы Андрей Гавриленко.

По его словам, закончилась вторая очередь ремонтных работ в инфекционном отделении Северодонецкой городской многопрофильной больницы. Теперь на втором этаже этого отделения полностью отремонтированы палаты для пациентов, коридор и остальные помещения.

«Ремонт проводился комплексно. Менялись окна, двери, системы отопления, освещения, электроснабжения, водоподведения и водоотведения. Ремонтировались полы, стены, потолки. Теперь ремонтные работы проходят на первом этаже этого здания», - написал он.

Он отметил, что ремонтные работы проводятся в рамках городской программы развития здравоохранения города. Для этого в бюджете предусмотрены средства.

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