Ситуация в пунктах пропуска днем 3 сентября. Главная

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 3 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

Алексей: «12:27. На курахово, на "0" очередь от взорванного буса»;

«Администратор»: «11:21. На Курахово в Донецк около 30 машин. 12:31. В сторону Курахово на 0, украинском около 60-70 машин. С Курахово в Донецк от броневика 20 машин. Из Донецка в Курахово 0-125 машин и 30 льготы. На таможне 30 машин;

Константин: «12:29. Только что подъехали, в Донецк 16 машин перед броневиком»;

Алексей: «13617. Большая очередь, на нуле, до взорванного буса (может даже дальше), льготы машин 20, на проверку: машин 60-70, льготников машин 15.

Пеших на нуле человек 50 -60».

КПВВ «Гнутово»:

Мисюсь: «11.36. В обеих направлениях машин вообще нет».

Информации по остальным КПВВ на данный момент нет.

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