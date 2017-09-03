Горловский иняз в Бахмуте начался с одного кабинета: Как живет вуз-переселенец (Фото). Новости

В Донецкой области из-за боевых действий 10 вузов выехали из зоны АТО на подконтрольную украинской власти территорию, а 7 из них остались в пределах области. Сложности с набором студентов, бюрократия, отсутствие общежитий и базы для обучения – вот с чем пришлось столкнуться институтам, которые в тяжелое время рискнули начать все с чистого листа: вывезти из неподконтрольных городов им зачастую не позволили «даже скрепки». Об этом рассказала директор Горловского института иностранных языков Донбасского государственного педагогического университета Евгения Белицкая.

В декабре 2014 года вуз «переселился» в подконтрольный Украине соседний Бахмут (до переименования Артемовск, Донецкая обл.). Выехать тогда решились 2/3 преподавателей, за ними – и 1304 студента из 1430 обучавшихся в Горловке. «Большинство поддержало перевод вуза в Бахмут, хотя все осознавали, что здесь нет вообще ничего. Это, наверное, сейчас сложно себе представить. Мы ездили по всему тогда еще Артемовску и искали помещение. Институт начался с одного этого кабинета. Трудно передать, что здесь было: висели огромные трубы химлаборатории, синего цвета кафель на стенах, отсутствовало отопление. Именно здесь собирался весь коллектив, сидели на батареях – стульев и столов не было. В такой обстановке и решали насущные вопросы», – говорит директор.

В феврале 2015 года вузу удалось наладить очное обучение студентов. Первое время – в местной вечерней школе, где арендовали 4 аудитории, в каждом из углов которой преподавали отдельный предмет. Расселить коллектив и студентов помогли коллеги – в общежитиях местных учебных заведений. Тогда главной задачей для всех было найти подходящие помещения для учебного корпуса. «Сейчас, спустя 2 года, у нас есть 2 корпуса. По ул. Першина – административный, но четвертый этаж подготовлен для учебных целей, а в основном все занятия сейчас ведутся на Садовой. Это здание, которое не было в обслуживании 25 лет. И мы начали там ремонт. За 3 месяца сделали один этаж, чтобы новый набор зашел в чистые аудитории. Потом мы реализовали грант. Мебель, аппаратура для актового зала, мультимедийные классы и софт, библиотека – все это было оборудовано в рамках данного проекта», – рассказала Белицкая.

Однако часть студентов все же вынуждена была вернуться на неподконтрольную территорию или перевестись в другие украинские вузы. В тот первый год иняз выпустил около 700 студентов – бакалавров и магистров. В первую вступительную кампанию был сложный набор. Тогда студентами-первокурсниками стали только 35 абитуриентов, однако уже в 2016 году приемная комиссия констатировала стопроцентное выполнение госзаказа и даже просила дополнительные места. На первый курс тогда, в 2016 году, набрали уже 125 студентов, а в этом году по госзаказу выделили 169 мест для бакалавров и 16 – для магистров.

Для всех этих гуманитариев «по книге» искали и накапливали снова профессиональную литературу. «Библиотеку мы собирали по всей Украине. Писали письма университетам, нам никто не отказал. Все прислали, кто что мог. Ничего из горловской библиотеки вуза забрать не удалось, нам тогда сказали – "не вывезите даже скрепки". Там были издания прижизненные Дидро, Руссо, Ломоносова. В нашей новой библиотеке тоже есть чем похвастаться. Это в первую очередь аутентичные учебники по английскому языку. Именно они делают нас конкурентоспособными сейчас. В Горловке у нас таких изданий не было», – поделилась директор.

Расселение студентов и преподавателей даже спустя 2,5 года остается проблемным. На баланс удалось получить заброшенное здание общежития местного техникума по ул. Чайковского, в котором хотят сделать общежитие на 140 мест. Еще одной перспективой для получения временного жилья стало капитально отремонтированное, но еще не запущенное в эксплуатацию коммунальное общежитие по ул. Южной, на 87 мест, в котором будут выдавать комнаты переселенцам. А таких в вузе – 154 студентов и 60 преподавателей и сотрудников. Здание сделано по самым последним стандартам, есть вся необходимая мебель и оборудование, комнаты для обучения, спортзал и даже теннисный корт. «Для нас это серьезное подспорье. У многих ребят-переселенцев семьи остались на неподконтрольной территории. Есть даже те студенты, которые не видели своих родителей все эти годы, когда вуз выехал. И ребята идут на это, учатся здесь и принимают это с недетской зрелостью», – констатирует директор.

Евгения Белицкая надеется, что Горловский институт сможет удержать статус «школы свободы», которым он был задолго до вынужденного переселения. И в будущее смотрит с прагматизмом, без метафор. Есть сильный и закаленный трудностями коллектив, есть студенты, есть узнаваемый бренд благодаря выпускникам-профессионалам. А значит – есть к чему стремиться в новых стенах и в новом городе.

Новый корпус Горловского иняза студенты украшали своими руками Первой «пропиской» иняза в Бахмуте стало здание по ул. Першина. Теперь здесь административный корпус Аудитории по ул. Садовой оборудованы новой мебелью и мультимедийной аппаратурой Современную библиотеку собирали и оборудовали с нуля Абитуриентам из неподконтрольных территорий Донбасса помогают поступить в украинские вузы В общежитии иняза сейчас активно ведутся ремонтные работы

Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко в Бахмуте открыл социальное общежитие для студентов Горловского института иностранных языков.

По материалам Общественной организации «Донбасс-SOS»

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