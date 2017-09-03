На Луганщине женщина выращивала коноплю в горшках для комнатных цветов (Фото). Новости

В Луганской области в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Мак» оперативники Новопсковского отдела полиции обнаружили и изъяли кусты конопли у 59-летней жительницы района. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Луганской области.
Кусты конопли, растущие во дворе, а часть из них – в горшках для комнатных цветов, полицейские обнаружили и изъяли в ходе осмотра домовладения, приусадебного участка и хозяйственных зданий, принадлежащих женщине. Также были обнаружены кусты, которые сушились в сарае.
Цель выращивания и хранения наркотических растений устанавливается. Всего изъято почти 200 кустов конопли, из них 54 – сушились.
Изъятое направлено на экспертизу. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по ст. 310 УК Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли».
Напомним, ранее сотрудники Кременского отдела полиции обнаружили и изъяли 861 куст растения конопли с огорода 79-летней пенсионерки.
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