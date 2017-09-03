Медики-переселенцы из Донецка развивают кардиохирургический центр в Киеве (Фото). Новости

В 2014 году в Киеве была открыта клиника кардиохирургии при Государственном научном учреждении «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» Государственного управления делами. Новая клиника начала работать, когда туда зашла команда из шести донецких специалистов, которые до вооруженного конфликта вместе работали в Институте безотлагательной и восстановительной хирургии им. Гусака в Донецке. О работе рассказал Павел Тополов, который возглавляет Киевскую клинику кардиохирургии.

«Летом 2014 года мы с семьей поехали в запланированный отпуск на две недели. Я 5 июля приехал в Одессу и прочитал в новостях, что в Славянске и Краматорске стало спокойно, но все это "переехало" в Донецк. Отпуск перерос в то, что я поехал из Одессы в Киев, к родителям – они здесь живут довольно давно. Мы ездили по Украине до конца лета. В сентябре ситуация стала вообще непонятной. Думали, что все это скоро закончится, но оно начало набирать обороты. В сентябре или в конце августа я поехал в Донецк, еще какие-то операции у нас там были, но в целом ситуация сложилась такая, что там, по крайней мере с моим мировоззрением, жить не удалось бы. Мои дети в Донецк уже не возвращались. Ни у кого из команды, которой мы работали, не было мыслей оставаться в Донецке и как-то подстраиваться. Все понимали, что рано или поздно придется оттуда уехать», – рассказал Павел Тополов.

Он добавил, что никто не побоялся начать жизнь по-новому, и никто из них об этом не пожалел.

В Киеве судьба свела Павла Тополова с руководством клиники ГУД. «Встретился с директором этого заведения Дмитрием Дячуком, и он предложил прийти сюда на работу. Причем я сказал, что один не приду, потому что кардиохирургия – очень командный "вид спорта". У меня есть бригада: анестезиолог, перфузиолог, медсестра, с которыми я работаю много лет и привык к ним. Иногда мы не разговариваем во время операции – просто смотрим друг на друга и понимаем, что нужно делать. Согласились взять всех», – поделился он.

В клинике ГУД много сделали, чтобы запустилась кардиохирургия, еще до его появления. В начале ноября 2014 года команду из Донецка приняли на работу. Подготовка к полноценной работе, в частности дооборудование клиники, заняла несколько месяцев. «В апреле 2015 года мы провели первую серьезную операцию. Это был киевлянин, ему делали аортокоронарное шунтирование. Было довольно волнительно, потому что мы не оперировали почти полгода, такого перерыва в работе у нас за последние 15 лет не было. Но все прошло нормально. Мы наконец вернулись к работе. Понемногу начали работать. Мы прилагали много усилий, чтобы сюда пришли больные. Кардиохирургических центров на тот момент в Киеве было четыре, причем все очень мощные, а мы зашли пятыми. Сначала нас никто не воспринимал серьезно. Говорили, что мы здесь себя не найдем. Но донбассовский характер, упрямство дали свое. Мы имели дикую мотивацию – нужно строить жизнь с нуля. Из Донецка мы забрали только свои руки и головы. Оборудование осталось там. Как выяснилось, руки ничего не забыли. Головы – тоже. Мы начали развиваться», – рассказал Павел Тополов.

По его словам, обычно к кардиохирургам больных направляет кардиолог. Сначала кардиологи направляли к ним с опаской. «Но потом увидели, что у нас хорошие результаты, пациенты довольны клиникой. В итоге за первый год, за 8 месяцев с апреля мы провели 56 серьезных операций. В 2016 году сделали 86 таких операций. А уже в этом году – пока 106. Думаю, через год проведем свыше 150 операций. При этом по количеству персонала у нас, наверное, самый маленький коллектив в Украине. Работаю я с ассистентом из Закарпатья, у нас один анестезиолог, один перфузиолог, одна операционная сестра. Все, кроме ассистента, из Донецка. Если пересчитать на штатную единицу, думаю, мы делаем больше, чем кто-либо в Украине. Но необходимости расширять коллектив пока нет, потому что мы способны «переварить» данное количество операций – и с хорошим результатом», – сообщил Павел Тополов.

Павел Тополов

Также он является главным внештатным кардиохирургом Донецкой области. В Краматорске в 2015 году при участии Центра организовали областное отделение кардиохирургии – на базе городской больницы №3. Там оно пока в редуцированном виде – проводятся небольшие операции, ставят кардиостимуляторы, делают диагностическую коронарографию и стентирование. Это внутрисосудистые операции. «Мы участвовали в подготовке специалистов и до сих пор курируем это отделение. Есть соглашение о сотрудничестве между ДНУ «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» ГУД и управлением здравоохранения Донецкой облгосадминистрации. Достаточно часто езжу в Краматорск с консультациями», – сказал Павел Тополов.

Он отметил, что в кардиохирургии все идет к тому, что операции пытаются делать менее травматичными, через маленькие разрезы или вообще без них. «Внедрение таких технологий есть и в наших планах, двигаемся в сторону таких малоинвазивных операций. Думаю, в 2018 году серьезно этим займемся. У руководства Центра есть замысел дооборудоваться для этого, в наших планах – развиваться. Каждый из нашего коллектива в одиночку мог устроиться в любой кардиохирургический центр страны, уверяю вас. Но мы столько лет вместе – это семья. В клинике вместе мы проводим – если не считать период сна – больше времени, чем с родными. Поэтому мы не хотели терять друг друга. География откуда к нам приехали пациенты расширяется», – рассказал Павел Тополов.

«По натуре я большой оптимист, всегда смотрю вперед с надеждой. Это создает предпосылки для движения вперед. Можно было остаться в Донецке и просто ныть, рассказывать, как все тяжело. Ехать оттуда было риском – мы могли просто потеряться. Но нас уже воспринимают серьезно. С нами считаются», – резюмировал переселенец.

По материалам «День»

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