Донецкий «Шахтер» заявился на Лигу Чемпионов. Новости

Главный тренер донецкого «Шахтера» Пауло Фонсека огласил заявку своей команды на участие в групповом этапе Лиги Чемпионов. Об этом информирует пресс-служба клуба.
Вратари: Никита Шевченко, Андрей Пятов, Евгений Гриценко;
Защитники: Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Иван Ордец, Исмаили, Дарио Срна, Ярослав Ракицкий, Марсио Азеведо;
Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Фред, Дентиньо, Бернард, Марлос, Максим Малышев, Алан Патрик, Иван Петряк;
Нападающие: Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.
В список «Б» «Шахтер» заявил голкипера Олега Кудрика, а также полузащитников Александра Зубкова и Виктора Коваленко.
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