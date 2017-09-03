Донецкий «Шахтер» заявился на Лигу Чемпионов. Новости

Главный тренер донецкого «Шахтера» Пауло Фонсека огласил заявку своей команды на участие в групповом этапе Лиги Чемпионов. Об этом информирует пресс-служба клуба.

Вратари: Никита Шевченко, Андрей Пятов, Евгений Гриценко;

Защитники: Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Иван Ордец, Исмаили, Дарио Срна, Ярослав Ракицкий, Марсио Азеведо;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Фред, Дентиньо, Бернард, Марлос, Максим Малышев, Алан Патрик, Иван Петряк;

Нападающие: Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.

В список «Б» «Шахтер» заявил голкипера Олега Кудрика, а также полузащитников Александра Зубкова и Виктора Коваленко.