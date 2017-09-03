Прилепин рассказал об уважении к Украине. Новости

«Советник главы ДНР», российский писатель Захар Прилепин заявил, что «уважает Украину». Об этом он сказал в челябинском поселке Новосинеглазово на встрече со своими поклонниками, пишет «Федералпресс».

По словам Прилепина, он уважает Украину, ее литературу и историю, творчество и кулинарию и выступает за мир в Украине и взаимоуважение между Россией и Украиной.

На вопрос: «Вы полностью наш или любите Украину?» он ответил: «Я за наших», не уточняя, кого он при этом подразумевает.

«Очень надеюсь, что этот конфликт получит какое-то логическое завершение, потому что он завис в ситуации, не выгодной ни одной из сторон, и все это, как у меня книжка называется, "... должно разрешиться". Поэтому я буду еще какое-то время точно работать на Донбассе, но если этот конфликт заморозится в этом состоянии и превратится в такой большой Нагорный Карабах, то, конечно же, у меня цели нет жить на Донбассе, и я оттуда уеду. Пока у моего батальона есть много всяких дел, есть ряд задач, которые я не выполнил, и в ближайшие месяцы я буду находиться там», – сказал он.

Как сообщалось ранее, 18 июля в Донецке было объявлено о создании «нового федеративного государства» «Малороссия», которое объединит «ДНР» и «ЛНР» и станет «правопреемником Украины» (Текст «конституционного акта» о создании «Малороссии»). При этом «председатель народного совета ЛНР» Владимир Дегтяренко опроверг участие представителей их «республики» в мероприятии в Донецке. «Луганская народная республика не направляла своих официальных делегатов в Донецк для участия в заседании представителей регионов Украины. Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался», – заявил Дегтяренко. О том, что «ЛНР» узнала о «Малороссии» из СМИ заявил и представитель «ЛНР» на Минских переговорах Владислав Дейнего.

Как подчеркнул представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук, заявление по созданию «Малороссии» заводит в тупик Минский процесс. Представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов также считает, что идея о создании нового «государства Малороссия» не вписывается в Минский процесс.

В Кремле заверили, что планы о создании «Малороссии» – «личная инициатива» «главы ДНР» Александра Захарченко.

В конце августа пошли слухи, что из-за ситуации с «Малороссией» (авторство которой все-таки приписывают Прилепину) он был изгнан из «ДНР». «Меня никто не направлял и не может отозвать. Я замкомбата спецназа и советник главы. Скоро буду в ДНР», – сказал в ответ Прилепин в интервью российским СМИ, подтвердив что на данный момент не находится в «Донецкой народной республике.