«ДНР» заявила о гибели более 4,5 тысячи человек с начала конфликта на Донбассе. Новости

В «ДНР» с начала конфликта на Донбассе погибли более 4,5 тысячи человек. Об этом сегодня, 3 сентября сообщает пресс-служба «омбудсмена».

В частности отмечается, что с 25 по 31 августа ранения различной степени тяжести в результате артобстрелов получил 1 гражданский мужчина. За указанный период погибли 3 «военнослужащих армии ДНР».

С 1 января по 31 августа 2017 года ранения различной степени тяжести получили 488 человек, среди которых 292 «военнослужащих республики» и 196 мирных жителей, в том числе 11 детей возрастом до 18 лет. Погибли 218 человек, среди которых 192 «военнослужащих республики» и 26 мирных жителей, в том числе ребенок.

При этом уточняется, что с начала вооруженного конфликта погибли 4507 человек, среди которых 605 женщин и 3902 мужчин, в том числе 75 детей возрастом до 18 лет.

В обстрелах, повлекших жертвы среди мирного населения «ДНР» обвиняет ВСУ.