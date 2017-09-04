Самому гигантскому Артему исполнилось 90 лет (Фото). Новости

11 сентября исполнятся 90 лет самому известному монументу Донецкой области – памятнику Артему, установленному 1927 года на холме в Святогорске.
Этот памятник по-разному воспринимался и оценивался обществом и властью. Так, в начале 1960-х годов, во время кампании против авангардистских течений в искусстве, уничтожающая критика в адрес автора – скульптора Ивана Кавалеридзе и его «ужасных произведений» прозвучала от Никиты Хрущева. Впоследствии оценки изменились. В 2001 году правительством Украины гигантская фигура революционера Федора Сергеева («позывной» Артем) в Святогорске (ранее – Славяногорске) внесена в Государственный реестр национального культурного наследия. Данный факт защищает «Артема» от нынешней декоммунизации.
Первоначально планировалось установить бюст Артема, на который была рассчитана смета в 9 тыс. руб. Из них на материалы для строительства выделялось 4 тыс. руб. и на авторский гонорар – 5 тыс. руб. Но Кавалеридзе сразу создавать гигантский памятник на горе, которая станет естественным постаментом для монумента. Увеличение сметы не последовало, поэтому скульптор потратил гонорар на материалы и заработную плату строителям. Лишь 92 рубля из 5 тысяч остались автору памятника. Но и эти деньги не спасли бы проект, если бы не бескорыстная помощь местных жителей.
Самое удивительное – не количество денег, за которые построен памятник Артему в Святогорске, а реализация самого проекта на вершине горы без технических средств и механизации. Монумент сооружали непосредственно на месте методом заливки бетона в каркас. Двигаясь ярусами снизу вверх, по мере как бетон «схватывался», росла и 22-метровая фигура Артема.
По расчетам специалистов, общая площадь монумента составляет 400 кв. м, вес – около 800 тонн. Высота памятника – 22 метра, вместе с фундаментом общая высота сооружения – 27-28 метров (примерно – 9-этажный дом).
Уникальные факты Святогорского Артема:
- первый и единственный памятник революционеру в стиле кубизма (хотя сам Кавалеридзе уверял, что творческий замысел шел не от основания авангарда, а базировался на традициях украинской деревянной архитектуры);
- самая высокая скульптура в стиле кубизма на территории Европы;
- Самая массивная бетонная скульптура в мире – более 800 тонн веса;
- громадный монумент был создан всего за три месяца без применения строительных механизмов;
- памятник создан из уникального бетона. Тайной его состава династия бетонщиков Орленко не делилась ни с кем. Рецепт утерян, заплатки из современного бетона не приживаются к монументу;
- во время Второй мировой войны и советская армия, и германская использовали кулак фигуры Артема как смотровую площадку и пулеметное гнездо;
- единственный в мире пример, когда статуя революционера доминирует над культовым сооружением – Лаврой.
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