Самому гигантскому Артему исполнилось 90 лет (Фото). Новости

11 сентября исполнятся 90 лет самому известному монументу Донецкой области – памятнику Артему, установленному 1927 года на холме в Святогорске.

Этот памятник по-разному воспринимался и оценивался обществом и властью. Так, в начале 1960-х годов, во время кампании против авангардистских течений в искусстве, уничтожающая критика в адрес автора – скульптора Ивана Кавалеридзе и его «ужасных произведений» прозвучала от Никиты Хрущева. Впоследствии оценки изменились. В 2001 году правительством Украины гигантская фигура революционера Федора Сергеева («позывной» Артем) в Святогорске (ранее – Славяногорске) внесена в Государственный реестр национального культурного наследия. Данный факт защищает «Артема» от нынешней декоммунизации.

Первоначально планировалось установить бюст Артема, на который была рассчитана смета в 9 тыс. руб. Из них на материалы для строительства выделялось 4 тыс. руб. и на авторский гонорар – 5 тыс. руб. Но Кавалеридзе сразу создавать гигантский памятник на горе, которая станет естественным постаментом для монумента. Увеличение сметы не последовало, поэтому скульптор потратил гонорар на материалы и заработную плату строителям. Лишь 92 рубля из 5 тысяч остались автору памятника. Но и эти деньги не спасли бы проект, если бы не бескорыстная помощь местных жителей.

Самое удивительное – не количество денег, за которые построен памятник Артему в Святогорске, а реализация самого проекта на вершине горы без технических средств и механизации. Монумент сооружали непосредственно на месте методом заливки бетона в каркас. Двигаясь ярусами снизу вверх, по мере как бетон «схватывался», росла и 22-метровая фигура Артема.

По расчетам специалистов, общая площадь монумента составляет 400 кв. м, вес – около 800 тонн. Высота памятника – 22 метра, вместе с фундаментом общая высота сооружения – 27-28 метров (примерно – 9-этажный дом).

Уникальные факты Святогорского Артема: