Пересечение блокпостов на Донетчине: Оружие, наркотики, НВФ. Новости

В Донецкой области за прошедшую неделю на блокпостах приостановлено с полсотни правонарушений. Зарегистрированы факты попыток перевозки оружия и наркотиков. Задержаны 11 лиц, которые согласно баз данных, участвовали в незаконных вооруженных формированиях (НВФ). Задержаны лица, находившиеся в розыске и совершившие преступления. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

За неделю через систему стоп-контроля прошло 1,1 тыс. единиц грузового транспорта, 18 тыс. легковушек и более 40 тыс. человек.

Всего на блокпостах зарегистрировано 48 правонарушений. Задокументировано 2 факта изъятия оружия и боеприпасов. Выявлено 4 человека, поддерживающих тесную связь с НВФ.

Установлено 4 лица, находившиеся в розыске и 2 преступника. Еще столько же числились в полицейских базах, как без вести отсутствующие. Три гражданина, пытавшиеся пересечь блокпост, находились на украинской территории незаконно.

В 9 случаях изымались наркотические вещества. По этим фактам возбуждены уголовные производства.