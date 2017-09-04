Воруют все, или Гуманитарная помощь за наличные. Новости

Первые дни сентября обозначились очередным довольно громким скандалом с гуманитарной помощью. На этот раз в Киеве и Киевской области.

«В ходе расследования уголовного производства, установлено, что благотворительная организация ввозит из Германии и США товары как гуманитарную помощь без уплаты таможенных платежей. Далее, по документам, товары бесплатно передавались социальным учреждениям. Но на самом деле часть ввезенных товаров продавалась частным предприятиям для реализации на рынках и в магазинах», – сообщил первый заместитель главы Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан.

По его словам, у «благотворителей» изъяты одежда, обувь, зонты, гигиенические средства и чистящие средства, подгузники и салфетки, на которые не было никаких документов. Общая стоимость изъятого – 1,5 млн грн.

Как известно, Киев – четвертый после Донецкой, Луганской и Харьковской областей административный субъект по количеству переселенцев из Донбасса. Именно им, как правило, и предназначена гуманитарная помощь, поступающая из-за рубежа.

Надо сказать, что гуманитарная помощь идет в Украину широким потоком и буквально отовсюду. И для такой активности есть довольно простое объяснение.

Нуждаются все

Как заявил неделю назад глава МИД Австрии, председательствующей в ОБСЕ, Себастьян Курц, почти 4 миллиона жителей Украины нуждаются в гуманитарной помощи из-за продолжающегося конфликта в Донбассе. «Мы надеемся, что эту ситуацию на востоке Украины все же удастся улучшить», – оптимистично резюмировал он.

Другие данные подтверждают, что ситуация с переселенцами (а также жителями неподконтрольных территорий) близка к гуманитарной катастрофе.

«По данным Обзора гуманитарных потребностей на 2017 год, на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей нуждаются в гуманитарной помощи 1,2 млн человек, из них 676 тыс. женщин, на территории неподконтрольной – 2,3 млн человек, из них 1,25 млн женщин. Если говорить о внутренне перемещенных лицах в Украине, то в гуманитарной помощи нуждаются 300 тыс. человек, из них 173 тыс. женщин», – сообщало в июле нынешнего года Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

«На востоке Украины в сфере здравоохранения практически иссякли ресурсы, стремительно сокращаются масштабы гуманитарного финансирования. Миллионы людей остались без медицинской помощи. В сотнях медицинских учреждений нет оборудования и лекарств. Медицинские работники живут в страхе, боясь попасть под артиллерийский обстрел, многие покидают страну», – заявил две недели назад директор подразделения по инфекционным заболеваниям Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Недрет Эмироглу.

По данным его подразделения, по обе стороны линии соприкосновения около 130 медицинских учреждений частично или полностью прекратили работу. А руководители более чем 400 больниц сообщили, что им катастрофически не хватает лекарств.

«При этом 3,8 млн жителей востока Украины остро нуждаются в медицинской помощи. Мы призываем международное сообщество принять срочные меры и оказать украинцам необходимую поддержку», – резюмировал чиновник ВОЗ.

Запад поможет

И поддержка идет. К примеру, в конце июля в Троицкий территориальный центр социального обслуживания было доставлено более 10 тонн гуманитарной помощи, предоставленной Международной организацией по миграции.

В середине августа Международный Комитет Красного Креста отправил на неподконтрольную территорию Донецкой области 7 грузовиков с гуманитарной помощью (в основном медикаменты и стройматериалы).

В первых числах сентября на неподконтрольную украинским властям территорию Луганской области ушла 41 тонна гуманитарной помощи от ООН.

Идет и финансирование. Так посол Германии в Украине Эрнст Райхель в середине августа заявил, что его страна выделяет Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев 1 млн евро для поддержки гуманитарных мероприятий в Украине. Помощь пойдет людям с ограниченными возможностями или внутренним переселенцам во временных приютах.

А в конце августа стало известно, что Германия окажет дополнительную поддержку и проекту по неотложной помощи Детского фонда ООН ЮНИСЕФ в 1,5 млн евро. «Прежде всего, речь идет об улучшении медицинской, психологической и социальной опеки, гарантированном обеспечении доброкачественной питьевой водой, а также о мерах по улучшению санитарных условий», – говорится в официальном сообщении.

Впрочем, как отметила координатор по связям со СМИ Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине Александра Гаскевич, для того, чтобы помочь всем украинцам, нуждающимся в гуманитарной помощи, нужно $214 млн. И таких денег пока нет. «К сожалению, на сегодня мы получили только 17% от необходимого финансирования», – сообщила она.

Кроме того, ситуация серьезно осложняется проблемами с доставкой гуманитарной помощи жителям Донбасса. В августе международная неприбыльная организация ACAPS выпустила карту обзора гуманитарного доступа. В ней Украина оказалась на 18-м месте в рейтинге стран с наихудшим доступом гражданского населения к гуманитарной помощи.

«Специальные механизмы, введенные де-факто властями в неподконтрольных районах на востоке Украины, сильно ограничили доставку гуманитарной помощи. Люди, живущие в демилитаризованной зоне, не имеют постоянного доступа к помощи», – поясняется в отчете.

На продажу

Однако, главной проблема с гуманитарной помощью, все же, в другом. Как следует из информации на сайте Кабмина Украины, почти вся гуманитарная помощь, ввезенная в страну за последние три года, как бы не является… гуманитарной помощью. По состоянию на середину августа нынешнего года полиция сопровождает 25 уголовных производств, открытых по фактам махинаций с такой помощью.

Согласно статистическим данным:

в 2015 году в Украину было ввезено 68 тыс. тонн гуманитарной помощи,

в 2016 году – 29,5 тыс. тонн,

в 2017 году на данный момент – 12 тыс. тонн.

Причем, большая часть грузов была использована в коммерческих целях.

К примеру, в Николаевской области на ничего не подозревающего человека был зарегистрирован благотворительным фонд, который ввез как гуманитарную помощь 90 тонн военной формы. После форму продали, а деньги присвоили.

Организованный по тому же принципу в Черкасской области благотворительный фонд только в прошлом году ввез гуманитарной помощи на 20 млн грн. И тоже продал большую ее часть.

Некоторых ловят еще на границе. Так работники Департамента защиты экономики Нацполиции помешали мошенникам импортировать более 440 тонн груза, который якобы должна была получить религиозная организация. На самом деле «гуманитарная помощь» шла в Одесскую и Харьковскую область, а также Киев, для последующей продажи через торговые точки.

За линией соприкосновения

Похожим образом дело обстоит и на неконтролируемой территории. К примеру «глава ЛНР» Игорь Плотницкий еще в середине мая нынешнего года заявил, что прокуратура республики заводит уголовные дела в связи со злоупотреблениями при распределении гуманитарной помощи.

«Всего с 2014 года было возбуждено 5 уголовных дел, 2 из них – по медикаментам, 2 – по продуктам питания и 1 – по стройматериалам. Все они находятся на разных стадиях следствия», – сказал он.

Причиной заявления, скорее всего, стал нашумевший случай, когда в феврале нынешнего года в подвале «республиканской» больницы Луганска нашли крупный склад краденых медикаментов из гуманитарной помощи.

Но, похоже, с тех пор ситуация к лучшему особо не изменилась. Две недели назад пресс-служба «МВД ЛНР» сообщила о том, что в Ровеньках должностные лица Общества Красного креста разворовали гуманитарную помощь. Эти должностные лица «использовали свое служебное положение и присвоили продуктовые наборы, предметы личной гигиены и иные товарно-материальные ценности, которые предназначались для гуманитарной помощи незащищенным категориям граждан».

Впрочем, не нужно думать, что гуманитарную помощь разворовывают исключительно на местах. Или исключительно в Украине. Поучительную историю о своем гуманитарном конвое на Донбасс рассказала главный редактор российской газеты «МК-Серпухов» Яна Киблицки.

«Осенью 2015 года мы запустили сбор гуманитарной помощи "Согреем детей Донбасса". В нашей акции участвовал практически весь Серпухов. Посылку мы собирались передать в редакцию "МК-Донбасс" в Донецке, где ее должны были распределить среди нуждающихся детей. Доставку помощи, которой было примерно четверть "Газели", взяло на себя… местное отделение КПРФ. Мы на каждой коробке несколько раз написали контактные телефоны и адреса наших журналистов в Донецке, а также передали их лично в руки водителям и всем сопровождающим, но это не помогло», – рассказала она.

По ее словам, уже через несколько дней им сообщили, что помощь доставлена в «МК-Донбасс». Однако, там о подобном ничего не слышали. В результате выяснения, доставляющие последовательно назвали несколько разных адресов, по которым якобы пришла посылка. Ничего из этого тоже не подтвердилось. «Потом один из членов конвоя признался, что на самом деле все посылки всегда распродавались», – сообщила Яна Киблицки.

Тем не менее

Конечно, удачных примеров гуманитарных миссий в Украине достаточно. Один из таких – работа Гуманитарного штаба Рината Ахметова по оказанию помощи мирным жителям Донбасса. По данным Штаба, за три года работы выдано 11 млн 840 тыс. наборов выживания.

Активно работают в помощи пострадавшим от вооруженного конфликта жителям Донбасса также Благотворительный фонд «Каритас», Адвентистское агентство помощи и развития (ADRA), чешская гуманитарная миссия «Человек в беде», действуют многочисленные программы МККК, Программы развития ООН (ПРООН), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Международной организации по миграции, программа Ватикана «Папа для Украины» и др. (см. «Список организаций, оказывающих помощь жителям зоны АТО, переселенцам»).

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

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