Из Украины за август выдворили 3,5 тыс. незаконных мигрантов. Новости

Государственной миграционной службой Украины за август 2017 года было принято около 1,4 тыс решений о принудительном выдворении почти 3,5 тыс. незаконных мигрантов. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

«В течение августа 2017 года в Украине выявлено и привлечено к административной ответственности почти 3,5 тыс. нарушителей миграционного законодательства, вынесено около 1,4 тыс решений о принудительном возвращении, при этом в 280 случаях принято решение о запрете въезда на территорию Украины», – говорится в сообщении.

В службе подчеркнули, что соответствии с требованиями украинского законодательства, иностранцы и лица без гражданства находятся на территории Украины исключительно на основаниях, определенных законом. В случае выявления иностранца или лица без гражданства, не имеющих оснований для пребывания в Украине, или срок действия таких оснований закончился, такие лица подлежат привлечению к административной ответственности по статье 203 КУоАП, при этом в отношении них выносится решение о принудительном возвращении. В случае невыполнения такого решения, материалы направляются в суд для вынесения решения о принудительном выдворении.

Сообщается, что к выявлению незаконной миграции и принудительному выдворению иностранцев с территории Украины привлечены миграционная и пограничная службы, Национальная полиция и Служба безопасности Украины.