Путин все больше опасается украинской армии, – польский военный эксперт. Новости

Российская Федерация во время российско-белорусских учений «Запад-2017» может решиться на разного рода действия по ослаблению украинской армии, включая агрессию против Украины. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск Польши, экс-заместитель министра национальной обороны РП Вальдемар Скшипчак, передает «Укринформ».

«Украина может опасаться каких-то действий (во время «Запад-2017», – прим.), которые в значительной степени ослабят украинскую армию. По моему мнению, Путин все больше опасается украинской армии, поскольку ее сила возрастает и она сейчас уже в состоянии во время боевых действий отбить от сепаратистов Луганск и Донецк», – отметил польский военный эксперт.

По его мнению, США и другие страны Запада не дают Украине гарантий безопасности, что может стимулировать президента РФ Путина к агрессивным действиям, в частности – во время проведения учений «Запад-2017». «Переброска первой танковой армии России в Беларусь является опасной для центра Украины. В случае какого-то обострения ситуации россияне могут осуществить удар с севера, раскалывая Украину на две части, пробивая коридор в Приднестровье и пытаясь создать в Киеве сепаратистское правительство», – отметил Скшипчак.

По мнению эксперта, не так важно, останется ли после учений часть российских войск в Беларуси, поскольку белорусская армия и так де-факто является частью российской, а граница между РБ и Россией формальна. «Не проблема, если российский танк останется в Бресте, а проблема, если для него будет накапливаться топливо, запасы амуниции или будут мобилизироваться резервисты. Если кто-то хочет войны, то эти запасы и амуниция уже там должны быть, а если их там нет, то войска приедут и уедут», – констатировал бывший командующий Сухопутных войск Польши, добавляя, что опасаться надо в случае выявления таких признаков.

Скшипчак обратил внимание, что сценарий учений «Запад» на протяжении многих лет является типичным: на бумаге – оборонительным, а на практике – наступательным. «Сценарий учений всегда является таким же: сначала предполагается агрессия со стороны НАТО, что является бессмыслицей, а затем они защищаются, отражая наши (Запада, – прим.) атаки. Затем они совершают контрудар и устанавливают мир. Конечно, оборона в начальной фазе учений даже не отрабатывается, это только написано на бумаге. Они тренируют агрессию и контрнаступление», – заявил польский эксперт.

При этом Государственная пограничная служба Украины усилила патрулирование границ на всех участках в связи с проведением российско-белорусских учений «Запад-2017». Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил помощник председателя Госпогранслужбы, пресс-секретарь ведомства Олег Слободян. «С начала сентября мы начали командно-штабные учения, в рамках которых был усилен участок границы на всех без исключения направлениях, начиная от зоны АТО, северной, западной, южной, то есть на всех участках мы ужесточаем меры, по крайней мере на период до завершения учений "Запад-2017"», – сказал Слободян.

Российско-белорусские учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября.

Как сообщалось ранее, начальник Генерального штаба-главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко заявил, что Российская Федерация может использовать провокационный повод угрозы безопасности русскоязычного населения для вооруженной агрессии против Украины и стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) во время российско-белорусских учений. Муженко предположил, что общая численность участников российских учений может достигать 230-240 тыс. человек. Из них на Юго-Западном стратегическом направлении – около 100 тыс. человек, в том числе в 70 тыс. военнослужащих Вооруженных сил и в 30 тыс. сотрудников других силовых структур России.

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