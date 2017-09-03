Не чувствуем себя чужими: Переселенки из Донецка создали аматорский театр (Фото). Новости

Две подруги-переселенки из Донецка, преподаватели актерского мастерства и режиссуры, создали театр любителей «Разноцветие» («Різнобарв'я») во Владимир-Волынском (Волынская обл.). Об этом рассказали Лариса Половнева и Людмила Похожалова, передает «Gazeta.ua».
«В городе на 40 тысяч людей не было ни одного театра. Все развлечения – городские праздники, кинотеатр и выступления музыкальной школы. Создать театр предложили местные журналистки после интервью. Они и играли в нашем первом спектакле "Мораль Пани Дульской", которую написала автор с Волыни Габриэла Запольская», – рассказала Лариса Половнева.
На идею откликнулись общественные и благотворительные организации. Они приносили одежду и ткани для костюмов. Отдел культуры сделал дополнительное освещение, которого не хватало на сцене. Для репетиций выделили помещение в культурно-художественном центре, где сейчас делают ремонт благодаря гранту от общественной организации «КрымSOS».
Премьера первого спектакля состоялась 8 марта 2015 года.
Актером может быть любой. Занятия посещают три возрастные группы, каждая из них готовит свои представления. Самому молодому актеру – 15 лет, самому старшему – 75 лет. Каждую среду проходят общие репетиции с упражнениями по актерскому мастерству и лекции. Костюмы шьют собственными силами. Покупают ткани и вещи в сети «модных бутиков секонд хенд».
На подготовку одного спектакля обычный театр может потратить год. Любительский театр «Різнобарв'я» за 1,5 года работы подготовил 5 спектаклей. Все на украинском языке. Сейчас проходят репетиции первого русскоязычного спектакля «Тонкая рябина». «Благодаря театру не чувствуем себя чужими в городе. Нам вообще никто не дал такой возможности. Никто не смотрел косо. Всегда задавали вопрос "А ваш дом сохранился?", "А ваши все живы?". Это очень трогательно», – рассказала Людмила Похожалова.
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