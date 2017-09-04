Гимнаст из Мариуполя взял золото на Кубке мира в Болгарии (Фото). Новости

Спортсмен из Мариуполя (Донецкая обл.) Игорь Радивилов завоевал золото на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Болгарии. Об этом сообщают в Управлении физической культуры и спорта Мариуполя.
Как говорится в сообщении, мариуполец завоевал золото на этапе Кубка мира в категории «сhallenge» по спортивной гимнастике в упражнениях на кольцах.
Также отмечается, что главным стартом сезона станет чемпионат мира по спортивной гимнастике, который со 2 по 8 октября примет канадский Монреаль.
Фото опубликовано Георгием Федоренко в Facebook
Как сообщалось ранее, на Всемирных играх-2017 во Вроцлаве (Польша) спортсмены из Донецкой и Луганской областей завоевали 2 «золота», 2 «серебра» и «бронзу», а также установили 3 мировых рекорда.
Спортсмены Луганщины в 2017 году завоевали 650 медалей на международных и всеукраинских соревнованиях.
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