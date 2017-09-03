В прифронтовом Очеретино создали молодежный центр . Новости

В прифронтовом поселке Очеретино (Ясиноватский район, Донецкая обл.) появился центр для детей и молодежи «Смайлик». Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Судя по тому, какую активную и креативную молодежь я увидел в очеретинском "Смалике", он станет настоящим средоточием не только этого поселка, но и соседних. Местные молодые активисты уже планируют расширяться – хотят вокруг центра обустроить территорию, поставить беседки, лавочки, сделать кинотеатр для просмотра фильмов под открытым небом», – написал он.

При этом, как отметил Жебривский, в «Смайлик» заходят и жители неконтролируемых территорий. Здесь они могут «увидеть разницу между украинским миром на подконтрольной украинскому правительству части Донецкой и между "русским миром", в заложниках которого находятся еще 9 поселков Ясиноватского района».